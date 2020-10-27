Трамп исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп принял решение исключить Судан из американского списка стран- спонсоров международного терроризма. Об этом говорится в распространённом Белым домом заявлении главы государства.

«В соответствии с Конституцией и законами Соединённых Штатов я письменно заверяю отмену постановления от 12 августа 1993 года в отношении правительства Судана (о включении страны в список спонсоров терроризма. — RT)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что правительство Судана не оказывало никакой поддержки актам международного терроризма в течение последних шести месяцев.

Ранее в Совете по национальной безопасности США сообщили, что приветствуют уничтожение в Афганистане одного из наиболее разыскиваемых ФБР пропагандистов «Аль-Каиды»* — Хусама Абд-аль-Рауфа.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.