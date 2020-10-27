В Чехии ввели ограничения на передвижение граждан в ночное время
- Reuters
«Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта. Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября по 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии», — цитирует ТАСС министра.
Между тем, как отметил Примула, ограничения не распространяются на срочные рабочие поездки и выходы из дома для обеспечения общественного порядка и оказания медицинской помощи населению.
Ранее в ВОЗ рекомендовали европейским странам усилить борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.