В Чехии ввели ограничения на передвижение граждан в ночное время

Правительство Чехии запретило с 28 октября по 3 ноября свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения республики Роман Примула.

«Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта. Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября по 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии», — цитирует ТАСС министра.

Между тем, как отметил Примула, ограничения не распространяются на срочные рабочие поездки и выходы из дома для обеспечения общественного порядка и оказания медицинской помощи населению.

Ранее в ВОЗ рекомендовали европейским странам усилить борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.