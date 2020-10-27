В Чехии ввели ограничения на передвижение граждан в ночное время

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Правительство Чехии запретило с 28 октября по 3 ноября свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения республики Роман Примула.
В Чехии ввели ограничения на передвижение граждан в ночное время
  • Reuters

«Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта. Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября по 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии», — цитирует ТАСС министра.

Между тем, как отметил Примула, ограничения не распространяются на срочные рабочие поездки и выходы из дома для обеспечения общественного порядка и оказания медицинской помощи населению. 

Ранее в ВОЗ рекомендовали европейским странам усилить борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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