В ВОЗ рекомендовали европейским странам усилить борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что европейским странам необходимо активизировать борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан во время онлайн-брифинга.

«Сейчас мы значительно отстаём (в борьбе с вирусом. — RT) в Европе, так что для того, чтобы работать на опережение, нам необходимо скорее принять ряд мер», — заявил Райан.

Специалист подчеркнул, что европейские страны смогут избежать национальных ограничений.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.