В ВОЗ рекомендовали европейским странам усилить борьбу с коронавирусом
- Reuters
«Сейчас мы значительно отстаём (в борьбе с вирусом. — RT) в Европе, так что для того, чтобы работать на опережение, нам необходимо скорее принять ряд мер», — заявил Райан.
Специалист подчеркнул, что европейские страны смогут избежать национальных ограничений.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев будут очень трудными — они пройдут в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.