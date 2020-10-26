В Турции обезвредили двух террористов

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В городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции обезврежены два террориста. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
В Турции обезвредили двух террористов
  • Reuters

Об этом информирует Anadolu.

Как передаёт агентство, при нейтрализации одного из террористов произошёл взрыв.

По данным администрации Хатая, в результате инцидента никто не пострадал.

Осенью 2019 года в Турции заявляли, что задержали 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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