В Турции обезвредили двух террористов

В городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции обезврежены два террориста. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Reuters

Об этом информирует Anadolu. Как передаёт агентство, при нейтрализации одного из террористов произошёл взрыв. По данным администрации Хатая, в результате инцидента никто не пострадал. Осенью 2019 года в Турции заявляли, что задержали 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.