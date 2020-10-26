В Турции обезвредили двух террористов
- Reuters
Об этом информирует Anadolu.
Как передаёт агентство, при нейтрализации одного из террористов произошёл взрыв.
По данным администрации Хатая, в результате инцидента никто не пострадал.
Осенью 2019 года в Турции заявляли, что задержали 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.