Число случаев коронавируса в Британии превысило 894 тысячи

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 20 890 и достигло 894 690.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

С момента начала пандемии в Британии умерли 44 998 пациентов с COVID-19.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.