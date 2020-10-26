Число случаев коронавируса в Британии превысило 894 тысячи
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 20 890 и достигло 894 690.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
С момента начала пандемии в Британии умерли 44 998 пациентов с COVID-19.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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