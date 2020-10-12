Джонсон объявил об ужесточении мер борьбы с COVID-19 в Британии
- Reuters
Как сообщает Sky News, выступая в парламенте, Джонсон объявил о введении новой трёхступенчатой системы ограничений, которая будет использоваться на территории страны.
С 14 октября «красные» ограничения вступят в силу в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Закрыты будут пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов.
По словам Джонсона, новые ограничительные меры могут быть связаны с введением дополнительных ограничений, которые коснутся предприятий общественного питания, индустрии развлечений и отдыха, а также парикмахерских и косметологических салонов, однако предприятия розничной торговли, школы и университеты будут открыты.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Британии превысило 600 тыс.