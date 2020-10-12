Джонсон объявил об ужесточении мер борьбы с COVID-19 в Британии

Премьер-министр Великобритании заявил, что правительство ужесточит меры борьбы с коронавирусом в стране.

Как сообщает Sky News, выступая в парламенте, Джонсон объявил о введении новой трёхступенчатой системы ограничений, которая будет использоваться на территории страны.

С 14 октября «красные» ограничения вступят в силу в Ливерпуле и графстве Мерсисайд. Закрыты будут пабы и бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов.

По словам Джонсона, новые ограничительные меры могут быть связаны с введением дополнительных ограничений, которые коснутся предприятий общественного питания, индустрии развлечений и отдыха, а также парикмахерских и косметологических салонов, однако предприятия розничной торговли, школы и университеты будут открыты.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Британии превысило 600 тыс.