Число случаев коронавируса в Италии превысило 542 тысячи

В Италии выявили 17 012 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Reuters

Отмечается, что всего в Италии выявили 542 789 случаев COVID-19. За последние сутки скончался 141 пациент с коронавирусом, всего умерли 37 479 человек. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.