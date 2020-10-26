Число случаев коронавируса в Италии превысило 542 тысячи
В Италии выявили 17 012 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
- Reuters
Отмечается, что всего в Италии выявили 542 789 случаев COVID-19.
За последние сутки скончался 141 пациент с коронавирусом, всего умерли 37 479 человек.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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