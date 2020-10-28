США закупят произведённые в СССР вооружение и боеприпасы

Командование армии Соединённых Штатов объявило тендер на закупку произведённых в СССР и странах Восточного блока специальных боеприпасов и систем вооружения (СБСВ) для деятельности Минобороны и иных госструктур США, а также для иностранных союзников страны. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«В рамках данной закупки под СБСВ и боеприпасами, не подходящими под стандарты НАТО, в основном подразумеваются боеприпасы и вооружение, произведённые и использовавшиеся в бывшем СССР и странах Восточного блока», — уточняется в тексте.

Так, в список интересующих США СБСВ входят советские авиационные ракеты, миномётные системы вооружения и их комплектующие, а также боеприпасы малого и среднего калибра, крупнокалиберные танковые и пушечные, артиллерийские и миномётные снаряды, следует из документа.

Вооружения будут использовать в целях, «связанных с испытаниями, обучением и боевым применением, направленными на поддержку Национальной военной стратегии».

Как уточняется в тендерной документации, в течение пятилетнего срока действия контракта американское правительство будет вправе заказать поставку максимум 4,1 млрд единиц СБСВ сразу у нескольких поставщиков.

Ранее сообщалось о заинтересованности Минобороны Соединённых Штатов в приобретении партии полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского производства.

Как уточнялось, американская сторона планирует использовать изделия в рамках тренировочного процесса, в том числе с целью развития «навыков обращения с оружием противника».