США закупят произведённые в СССР вооружение и боеприпасы

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Командование армии Соединённых Штатов объявило тендер на закупку произведённых в СССР и странах Восточного блока специальных боеприпасов и систем вооружения (СБСВ) для деятельности Минобороны и иных госструктур США, а также для иностранных союзников страны. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
США закупят произведённые в СССР вооружение и боеприпасы
  • Pixabay

«В рамках данной закупки под СБСВ и боеприпасами, не подходящими под стандарты НАТО, в основном подразумеваются боеприпасы и вооружение, произведённые и использовавшиеся в бывшем СССР и странах Восточного блока», — уточняется в тексте.

Так, в список интересующих США СБСВ входят советские авиационные ракеты, миномётные системы вооружения и их комплектующие, а также боеприпасы малого и среднего калибра, крупнокалиберные танковые и пушечные, артиллерийские и миномётные снаряды, следует из документа.

Вооружения будут использовать в целях, «связанных с испытаниями, обучением и боевым применением, направленными на поддержку Национальной военной стратегии».

Как уточняется в тендерной документации, в течение пятилетнего срока действия контракта американское правительство будет вправе заказать поставку максимум 4,1 млрд единиц СБСВ сразу у нескольких поставщиков.

Ранее сообщалось о заинтересованности Минобороны Соединённых Штатов в приобретении партии полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского производства.

Как уточнялось, американская сторона планирует использовать изделия в рамках тренировочного процесса, в том числе с целью развития «навыков обращения с оружием противника».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить