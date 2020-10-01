Пентагон заинтересован в приобретении партии макетов советского оружия

Минобороны США заинтересовано в приобретении партии полноразмерных макетов некоторых образцов оружия советского производства для военной базы Форт-Беннинг (штат Джорджия). Как отмечается в запросе ведомства на получение коммерческих предложений, указанные изделия будут использованы для тренировочного процесса, включая развитие «навыков обращения с оружием противника». С документом ознакомился RT.

Как уточняется в тексте, все интересующие Пентагон изделия, в частности полноразмерные макеты гранатомётов РПГ-7, ЗРК «Стрела-2», автоматов и пулемётов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42, должны быть выполнены «из сверхпрочного уретана, чтобы выдержать многолетние тренировки».

При этом копии, как следует из запроса, должны быть поставлены американской стороне в «изготовленных вручную из массива дерева, окрашенных в оливковый цвет ящиках с обозначением типа оружия и номера партии на русском языке».

«Заинтересованные поставщики должны направлять любые вопросы, касающиеся данного запроса предложений, в кратчайшие сроки, чтобы дать возможность заказчику ответить на них. В настоящее время данное предложение не обеспечено финансированием, однако ожидается, что средства на его выполнение будут получены», — добавили в Пентагоне.

В 2019 году портал Defence Blog сообщал, что военные США в рамках учений Southern Strike использовали макеты российской техники, в частности ЗРК «Тор» и «Оса». Как уточнялось, эти образцы «вооружения» использовали для придания манёврам «большей реалистичности».