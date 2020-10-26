В Кремле оценили заявление Байдена об угрозе для США со стороны России
- РИА Новости
«Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к России и что наша страна позиционируется как какой-то противник», — сказал Песков.
Ранее Байден заявил, что Россия представляет для США наибольшую угрозу с точки зрения «подрыва безопасности и альянсов».
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия заинтересована в нормальных отношениях с США.