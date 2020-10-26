Джабаров прокомментировал заявление Байдена об угрозе России для США

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что наибольшую угрозу для США на международной арене представляет Россия.
Джабаров прокомментировал заявление Байдена об угрозе России для США
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Честно говоря, мне кажется, это для внутреннего пользования цитата, потому что в реальности господин Байден прекрасно понимает, что мы не собираемся ни подрывать внутреннее состояние Америки, ни разрушать их альянсы с другими странами», — подчеркнул сенатор.

Джабаров отметил, что Россия заинтересована в нормальных отношениях с США. 

«Но это тема стала настолько популярной в Америке — во всём винить Россию, что они уже с этой пластинки слезть не могут, что один кандидат, что другой, и изощряются друг перед другом, кто больше скажет плохого о России… Надо спокойно к этому относиться. Потерпеть ещё надо чуть больше недели: когда всё успокоится наконец, пройдут выборы, может быть, они немного риторику изменят», — заключил парламентарий.

Ранее Байден заявил, что наибольшую угрозу для Соединённых Штатов на международной арене представляет Россия.

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