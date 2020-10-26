Трамп сомневается в способности Байдена конкурировать с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его соперник на предстоящих выборах Джо Байден может быть на равных с главами других государств.

«В этом мире, где есть председатель Си, президент Путин, Ким Чен Ын и многие другие, у вас не может быть вялого президента», — цитирует ТАСС слова Трампа на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Он в очередной раз подверг Байдена критике и усомнился в его способности соперничать с ведущими мировыми лидерами.

Ранее Дональд Трамп заявил о своём лидерстве в президентской гонке. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.