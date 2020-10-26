Новый президент Боливии выразил надежду на скорую встречу с Путиным
- © REUTERS / Ueslei Marcelino
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединённых Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны», — сказал Луис Арсе.
Вместе с этим он добавил, что понимает ситуацию с загруженностью повестки дня Путина, однако считает, что «оптимальным было бы встретиться как можно скорее».
Ранее сообщалось, что Арсе, победивший на выборах президента страны, принесёт присягу в качестве главы государства 8 ноября.
23 октября избирком Боливии после подсчёта 100% бюллетеней сообщил, что Луис Арсе получил 55,1% голосов избирателей на президентских выборах в республике.