Новый президент Боливии выразил надежду на скорую встречу с Путиным

Новый президент Боливии Луис Арсе заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединённых Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны», — сказал Луис Арсе.

Вместе с этим он добавил, что понимает ситуацию с загруженностью повестки дня Путина, однако считает, что «оптимальным было бы встретиться как можно скорее».

Ранее сообщалось, что Арсе, победивший на выборах президента страны, принесёт присягу в качестве главы государства 8 ноября.

23 октября избирком Боливии после подсчёта 100% бюллетеней сообщил, что Луис Арсе получил 55,1% голосов избирателей на президентских выборах в республике.