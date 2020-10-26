Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД

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RT
Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД
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По его словам, данный шаг усилит риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала.

«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил своё действие, серьёзной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации», — говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют увеличить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе.

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