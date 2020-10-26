Умер зампредседателя бундестага Томас Опперман

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Заместитель председателя бундестага, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Опперман скончался в возрасте 66 лет, передаёт издание Der Spiegel.
Умер зампредседателя бундестага Томас Опперман
  • Reuters
  • © Thomas Peter

Политик был госпитализирован вечером 25 октября после того, как ему стало плохо во время съёмок программы на телеканале ZDF. Позднее он скончался в больнице.

Причина смерти не сообщается.

Министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Оппермана.

В начале октября в Москве скончался депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих.

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