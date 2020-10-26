Умер зампредседателя бундестага Томас Опперман
- Reuters
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Политик был госпитализирован вечером 25 октября после того, как ему стало плохо во время съёмок программы на телеканале ZDF. Позднее он скончался в больнице.
Причина смерти не сообщается.
Министр труда и социальных вопросов ФРГ Хубертус Хайль в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Оппермана.
В начале октября в Москве скончался депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих.