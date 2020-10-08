Бывший сенатор Долгих умер в 95 лет

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Председатель Московского городского совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих умер в Москве на 96-м году жизни.
Бывший сенатор Долгих умер в 95 лет
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского совета ветеранов.

«Да, это действительно так, сегодня умер Владимир Иванович Долгих. Вместе с ним ушла целая эпоха», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Долгих был для него старшим наставником и другом.

«Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям», — отметил мэр.

Собянин добавил, что Долгих за время работы внёс огромный вклад в развитие тяжёлой промышленности, энергетики, в модернизацию отечественной экономики и развитие парламентаризма. Он пять лет представлял Москву в Совете Федерации. С 2002 года руководил Московским городским советом ветеранов.

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