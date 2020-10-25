Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинциях Идлиб (15 обстрелов), Алеппо (три обстрела), Латакия (13 обстрелов), Хама (семь обстрелов)», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.