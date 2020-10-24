В Брюсселе усиливают ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Власти Брюсселя из-за ситуации с коронавирусной инфекцией приняли решение закрыть с 26 октября все фитнес-центры, бассейны и культурные объекты, продлить действие комендантского часа, а также ввести повсеместное ношение масок.

Об этом сообщает телеканал RTL.

Согласно решению правительства региона, комендантский час на территории Брюсселя устанавливается с 22:00 до 06:00.

Все магазины должны будут закрываться в 20:00, за исключением продуктовых точек, работающих навынос, работа которых разрешена до 22:00.

Закрываются места отдыха и развлечений. В магазины разрешается ходить по одному либо в сопровождении несовершеннолетних детей.

Сотрудники обязаны работать удалённо.

Кроме того, временно запрещается приглашать гостей на церемонии бракосочетания или венчания.

С 19 октября в Бельгии введён комендантский час с 00:00 до 05:00. С 8 октября в Брюсселе закрыли на месяц кафе и бары.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в стране хуже, чем в марте.