В Брюсселе усиливают ограничения из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает телеканал RTL.
Согласно решению правительства региона, комендантский час на территории Брюсселя устанавливается с 22:00 до 06:00.
Все магазины должны будут закрываться в 20:00, за исключением продуктовых точек, работающих навынос, работа которых разрешена до 22:00.
Закрываются места отдыха и развлечений. В магазины разрешается ходить по одному либо в сопровождении несовершеннолетних детей.
Сотрудники обязаны работать удалённо.
Кроме того, временно запрещается приглашать гостей на церемонии бракосочетания или венчания.
С 19 октября в Бельгии введён комендантский час с 00:00 до 05:00. С 8 октября в Брюсселе закрыли на месяц кафе и бары.
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что текущая ситуация с коронавирусом в стране хуже, чем в марте.