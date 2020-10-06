В Бельгии усиливают меры по борьбе с коронавирусом

Власти Бельгии приняли решение усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

Как передаёт La Dernière Heure, в частности, разрешённые «близкие контакты» сократили с пяти до трёх человек. Под этим понятием подразумевается взаимодействие с другим человеком на расстоянии менее 1,5 м без маски. Домой жители страны могут позвать не более четырёх человек.

В кафе теперь смогут собираться не более четырёх человек за одним столом. При этом все заведения должны закрываться не позже 23:00.

Меры вступают в силу с пятницы, 9 октября.

Как отметил глава бельгийского правительства, число случаев заболевания в стране растёт, ситуация в некоторых больницах критическая.

Ранее парижские власти приняли решение ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса.