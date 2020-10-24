Россия приветствовала соглашение о прекращении боевых действий в Ливии

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Российский МИД поддержал подписание в Женеве соглашения о прекращении боевых действий в Ливии. Москва призвала стороны соглашения придерживаться договорённостей.
Россия приветствовала соглашение о прекращении боевых действий в Ливии
  • globallookpress.com

«Рассматриваем это событие как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося острого кризиса в Ливии, налаживанию устойчивого всеобъемлющего политического диалога, имеющего конечной целью восстановление единства страны, создание дееспособных органов государственной власти, возрождение её социально-экономической инфраструктуры», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

23 октября, в пятницу, в Женеве под эгидой ООН представители правительства национального согласия Ливии и командование Ливийской национальной армии подписали соглашение о прекращении боевых действий на всей территории страны.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ситуация в Ливии — это большая головная боль для многих международных игроков.

Тогда он заявил, что ливийская государственность должна быть восстановлена.

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