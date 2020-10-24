В Британии рассказали о ряде «негласных мер» против России

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Бывший советник премьер-министра Великобритании по безопасности Марк Седвилл рассказал в беседе с The Times, что британские власти приняли ряд «негласных мер» против России после инцидента с Сергеем Скрипалём в Солсбери.
В Британии рассказали о ряде «негласных мер» против России
  • Reuters

По его словам, после «первого применения химического оружия против европейской страны за столетие» Британия «выслала всю разведывательную сеть России» и приняла ряд мер, «включая борьбу с незаконным оборотом российских денег».

«И (предприняли. — RT) ряд негласных мер, о которых я, очевидно, не могу говорить», — сказал Седвилл.

По его мнению, Россия «действует в серой зоне» — промежутке между «нормальными межгосударственными отношениями и вооружённым конфликтом». Он, в частности, обвинил Москву в организации кибератак и «информационной войне».

«Мы стремимся назначить более высокую цену для России, чем та, которую они ожидали», — добавил он.

12 октября Совет ЕС продлил до 16 октября 2021 года всех введённых санкций за «применение химического оружия», в том числе в отношении четырёх россиян по делу об инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались Скрипаль и его дочь.

В декабре 2018 года российский президент Владимир Путин назвал ситуацию со Скрипалями поводом для атаки на Россию.

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