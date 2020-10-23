Боррель и Помпео обсудили Карабах и Белоруссию

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуации в Белоруссии и Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространённом в Брюсселе заявлении.
Боррель и Помпео обсудили Карабах и Белоруссию
  • Reuters

«Они оценили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта и призвали к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению согласованного режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дипломаты призвали стороны безотлагательно возобновить содержательные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Говоря о Белоруссии, Боррель и Помпео призвали Минск начать диалог с оппозицией и подтвердили уважение суверенитета и независимости страны.

Ранее Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном заявил о необходимости прекратить насилие.

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