Боррель и Помпео обсудили Карабах и Белоруссию
- Reuters
«Они оценили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта и призвали к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению согласованного режима прекращения огня», — говорится в сообщении.
Как отмечается, дипломаты призвали стороны безотлагательно возобновить содержательные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Говоря о Белоруссии, Боррель и Помпео призвали Минск начать диалог с оппозицией и подтвердили уважение суверенитета и независимости страны.
Ранее Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном заявил о необходимости прекратить насилие.