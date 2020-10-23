Число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 1 млн
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 42 032 — до 1 041 075.
- Reuters
Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Отмечается, что за всё время скончались 34 508 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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