Исправительный суд Парижа примет решение по делу Винника 7 декабря

Исправительный суд Парижа примет решение по делу россиянина Александра Винника 7 декабря. Об этом сообщила на завершении слушаний председательствующий судья.

«Слушания завершены. Суд примет решение 7 декабря в 13:30 (14:30 мск) в 13-й палате Исправительного суда», — приводит ТАСС заявление судьи.

Прокурор запросила для Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве, наказание в виде тюремного заключения сроком на десять лет, а также выплаты штрафа в размере €750 тыс.

19 октября в Исправительном суде Парижа началась новая серия судебных слушаний по делу Винника.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.