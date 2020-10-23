Брижит Макрон сдала отрицательный тест на коронавирус

Супруга президента Франции Брижит Макрон, отправившаяся в самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом, сдала отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на её представителя.

«Брижит Макрон провела серологический тест RT-PCR 22 октября, через семь дней после её последнего контакта с человеком, у которого был выявлен положительный результат на COVID-19, и результат её теста оказался отрицательным», — сказала представитель супруги французского лидера.

По её словам, в ближайшее время Брижит Макрон может вернуться к своим обязанностям.

19 октября стало известно, что супруга французского президента Эммануэля Макрона Брижит на неделю ушла в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19.