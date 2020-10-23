Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию армии Китая

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал модернизировать армию страны и превратить её в вооружённые силы передового мирового уровня.

С таким заявлением он выступил на торжественном собрании по случаю 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев в корейскую войну.

«Мы должны ускорить модернизацию национальной обороны и вооружённых сил, превратить народную армию Китая в вооружённые силы передового мирового уровня», — цитирует политика ТАСС.

По словам Си Цзиньпина, «без сильной армии трудно представить себе сильную родину».

«Чтобы поддерживать и развивать социализм с китайской спецификой, одновременно с этим мы должны продвигать развитие страны и безопасность, процветание Китая и военную мощь», — подчеркнул он.

Кроме того, китайский лидер отметил, что Пекин выступает против стремления к гегемонии и политики силы, а также никогда не стремился к экспансии.