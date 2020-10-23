Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию армии Китая

Короткая ссылка
Китайский лидер Си Цзиньпин призвал модернизировать армию страны и превратить её в вооружённые силы передового мирового уровня.

С таким заявлением он выступил на торжественном собрании по случаю 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев в корейскую войну.

«Мы должны ускорить модернизацию национальной обороны и вооружённых сил, превратить народную армию Китая в вооружённые силы передового мирового уровня», — цитирует политика ТАСС.

По словам Си Цзиньпина, «без сильной армии трудно представить себе сильную родину».

«Чтобы поддерживать и развивать социализм с китайской спецификой, одновременно с этим мы должны продвигать развитие страны и безопасность, процветание Китая и военную мощь», — подчеркнул он.

Кроме того, китайский лидер отметил, что Пекин выступает против стремления к гегемонии и политики силы, а также никогда не стремился к экспансии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить