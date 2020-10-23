Япония и Великобритания подпишут договор о свободной торговле

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Япония и Великобритания в пятницу, 23 октября, намерены подписать двустороннее соглашение о свободной торговле, которое было заключено в сентябре.
Япония и Великобритания подпишут договор о свободной торговле
  • © REUTERS/Issei Kato

Об этом говорится в сообщении британского Министерства по международной торговле.

Отмечается, что документ будет подписан в Токио.

Подписание договора существенно снизит пошлины и тарифы на ряд сельскохозяйственных продуктов.

Также ожидается, что сделка подстегнёт торговые отношения между странами.

11 сентября Великобритания и Япония заключили соглашение о свободной торговле. Это стало первой крупной торговой сделкой Лондона после брексита.

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