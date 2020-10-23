Япония и Великобритания подпишут договор о свободной торговле
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Об этом говорится в сообщении британского Министерства по международной торговле.
Отмечается, что документ будет подписан в Токио.
Подписание договора существенно снизит пошлины и тарифы на ряд сельскохозяйственных продуктов.
Также ожидается, что сделка подстегнёт торговые отношения между странами.
11 сентября Великобритания и Япония заключили соглашение о свободной торговле. Это стало первой крупной торговой сделкой Лондона после брексита.