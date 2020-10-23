СМИ: Ряд сенаторов США призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Отмечается, что послание было подписано демократами Беном Кардиным, Диком Дурбиным и Крисом Кунсом, а также республиканцами Миттом Ромни, Марко Рубио и Рождером Уикером.
Сенаторы призвали использовать Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского или закон о контроле над химическим и биологическим оружием.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о своём обращении в Генпрокуратуру России с просьбой разрешить выезд Алексея Навального для лечения в Германию.