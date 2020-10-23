СМИ: Ряд сенаторов США призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Несколько американских сенаторов написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов страны Стивену Мнучину, в нём они призвали к введению санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что послание было подписано демократами Беном Кардиным, Диком Дурбиным и Крисом Кунсом, а также республиканцами Миттом Ромни, Марко Рубио и Рождером Уикером.

Сенаторы призвали использовать Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского или закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о своём обращении в Генпрокуратуру России с просьбой разрешить выезд Алексея Навального для лечения в Германию.