Песков: Россия не намерена терпеть хамство
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«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается», — цитирует РИА Новости слова Пескова в эфире Первого канала.
Он отметил, что, по словам президента России Владимира Путина, российской стороне нужно последовательно объяснять свою позицию партнёрам.
По его словам, в Москве все настроены на продолжение попыток «объяснить себя».
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заинтересован в возможности реанимировать отношения с США.