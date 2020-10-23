Песков: Россия не намерена терпеть хамство

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Российская сторона не намерена терпеть хамство, но настроена продолжать попытки объяснить свою точку зрения Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия не намерена терпеть хамство
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается», — цитирует РИА Новости слова Пескова в эфире Первого канала.

Он отметил, что, по словам президента России Владимира Путина, российской стороне нужно последовательно объяснять свою позицию партнёрам.

По его словам, в Москве все настроены на продолжение попыток «объяснить себя».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин заинтересован в возможности реанимировать отношения с США.

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