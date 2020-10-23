Песков: Путин заинтересован в реанимации отношений с США

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Президент России Владимир Путин заинтересован в возможности реанимировать отношения с США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин заинтересован в реанимации отношений с США
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

По его словам, Путин понимает, что риторика кандидата в президенты США отличается от риторики человека, уже занявшего этот пост.

«Он отдаёт себе в этом отчёт, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании — или, точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений», — цитирует РИА Новости слова Пескова в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что российский президент настроен работать в этом направлении с любым президентом, которого выберут американские граждане.

Также Песков добавил, что ни один из кандидатов не является для России более предпочтительным.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что какая бы из сторон ни победила на выборах президента в США, она не уйдёт от русофобства, но Россия открыта для диалога по общим темам в двусторонних отношениях.

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