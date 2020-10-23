В Кремле заявили об открытости России для диалога с США
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По его словам, в США установился двухпартийный консенсус в вопросе отношения к России.
«Кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства», — цитирует РИА Новости слова Пескова в эфире Первого канала.
Он отметил, что стороны могут заняться контролем над вооружениями, а также сотрудничеством в сфере информационной безопасности.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что будет достигнута договорённость с Вашингтоном о продлении договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-III) на год.