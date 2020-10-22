В Бразилии приостанавливают борьбу с лесными пожарами
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бразильского государственного органа.
«Решение об отзыве членов бригады, которые действуют в рамках работы Национального центра по предотвращению и борьбе с лесными пожарами (Prevfogo), связано с тем, что закончились ресурсы», — указывается в заявлении.
Отмечается, что ранее госорган для продолжения работы обратился к специальным кредитам и фондам, но размер просроченных платежей уже достиг $3,4 млн.
Ранее бразильский Национальный институт космических исследований (INPE) рассказал о ситуации с уничтожением лесов в бразильской Амазонии.