В Бразилии приостанавливают борьбу с лесными пожарами

Институт по защите окружающей среды Бразилии (Ibama) заявил о приостановке всех операций по борьбе с лесными пожарами в стране в связи с нехваткой средств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бразильского государственного органа.

«Решение об отзыве членов бригады, которые действуют в рамках работы Национального центра по предотвращению и борьбе с лесными пожарами (Prevfogo), связано с тем, что закончились ресурсы», — указывается в заявлении.

Отмечается, что ранее госорган для продолжения работы обратился к специальным кредитам и фондам, но размер просроченных платежей уже достиг $3,4 млн.

Ранее бразильский Национальный институт космических исследований (INPE) рассказал о ситуации с уничтожением лесов в бразильской Амазонии.