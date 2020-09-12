INPE рассказал о ситуации с уничтожением лесов в бразильской Амазонии

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Бразильский национальный институт космических исследований (INPE) рассказал о ситуации с уничтожением лесов в бразильской Амазонии.
INPE рассказал о ситуации с уничтожением лесов в бразильской Амазонии
  • © REUTERS/Bruno Kelly

Как указывает РИА Новости со ссылкой на институт, регион за прошедший август потерял 1359 кв. км леса, что сопоставимо с площадью самого населённого в Южной Америке города Сан-Паулу.

Отмечается, что больший объём потерь был зафиксирован лишь в августе 2019 года, когда было уничтожено 1714 кв. км тропического леса.

Всего же с января по август 2020 года было уничтожено 6099 кв. км лесов. За аналогичный период прошлого года соответствующие потери составили 6415 кв. км.

В сентябре 2019 года семь стран Южной Америки подписали соглашение о совместной работе по защите лесов Амазонии от пожаров и пагубного воздействия человека.

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