В Сирии заявили о гибели муфтия Дамаска в результате взрыва
Муфтий Дамаска и его окрестностей шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва.
- Reuters
Об этом сообщает SANA.
Уточняется, что бомбу заложили в автомобиль муфтия. Она сработала, когда он находился в городе Кудсия.
Ранее не менее семи человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.
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