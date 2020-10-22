В Сирии заявили о гибели муфтия Дамаска в результате взрыва

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Муфтий Дамаска и его окрестностей шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва.
В Сирии заявили о гибели муфтия Дамаска в результате взрыва
  • Reuters

Об этом сообщает SANA.

Уточняется, что бомбу заложили в автомобиль муфтия. Она сработала, когда он находился в городе Кудсия.

Ранее не менее семи человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

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