Путин заявил о движении Китая и Германии к статусу сверхдержав

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Президент России Владимир Путин заявил, что Китай и Германия в своём развитии двигаются к статусу сверхдержав.
Путин заявил о движении Китая и Германии к статусу сверхдержав
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идёт к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции, а США «уже вряд ли могут претендовать на исключительность».

«Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединённым Штатам?» — отметил российский лидер.

В июне 2019 года Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы, так как это подразумевает навязывание своего влияния другим государствам и целым регионам.

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