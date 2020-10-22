Путин заявил о движении Китая и Германии к статусу сверхдержав
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Об этом он сказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идёт к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции, а США «уже вряд ли могут претендовать на исключительность».
«Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединённым Штатам?» — отметил российский лидер.
В июне 2019 года Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы, так как это подразумевает навязывание своего влияния другим государствам и целым регионам.