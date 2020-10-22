Захарова предупредила об опасности второй волны коронавируса в мире

Короткая ссылка
Вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может оказаться сильнее первой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова предупредила об опасности второй волны коронавируса в мире
  • © РИА Новости

«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться ещё сильнее, опаснее первой. Ещё раз повторю, речь идёт о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости практически повсеместный», — сказала дипломат.

Она напомнила, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн.

«Многие международные эксперты предсказывают очередной мощный стресс для национальных экономик, которые едва начали справляться с кризисными явлениями после весеннего потрясения», — добавила Захарова.

Она обратилась к россиянам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не исключил, что Россия подходит ко второй волне заболеваемости COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить