Захарова предупредила об опасности второй волны коронавируса в мире

Вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может оказаться сильнее первой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться ещё сильнее, опаснее первой. Ещё раз повторю, речь идёт о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости практически повсеместный», — сказала дипломат.

Она напомнила, что число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн.

«Многие международные эксперты предсказывают очередной мощный стресс для национальных экономик, которые едва начали справляться с кризисными явлениями после весеннего потрясения», — добавила Захарова.

Она обратилась к россиянам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих зарубежных поездках.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко не исключил, что Россия подходит ко второй волне заболеваемости COVID-19.