В США призвали расследовать взаимные поставки аппаратов ИВЛ с Россией

Демократы в конгрессе призвали расследовать взаимные поставки аппаратов ИВЛ Россией и США в начале пандемии коронавируса. Соответствующее заявление четырёх демократов обращено к ревизионным ведомствам при Госдепе и Министерстве внутренней безопасности США.

«Мы просим вас рассмотреть, не нарушило ли американские санкции решение администрации Трампа от 1 апреля принять партию произведённых в России аппаратов ИВЛ. Мы также просим расследовать, как отправка произведённых в США аппаратов ИВЛ в мае способствовала задачам внешней политики США и до какой степени президент Дональд Трамп или другие официальные лица в Белом доме могли неподобающим образом повлиять на это решение», — приводит РИА Новости текст письма.

Как отмечается, счёт за поставленные из России аппараты составил $659 тыс., в то время как партия аппаратов, посланных в Россию, оценивалась администрацией в $5,6 млн.

Кроме того, в послании говорится, что российские аппараты производила фирма, которая находится под санкциями США, а сами аппараты нельзя было использовать из-за трудностей с несовпадающим сетевым напряжением.

Россия и США осуществили взаимные поставки аппаратов ИВЛ. Так, российская сторона направила в США партию аппаратов ИВЛ в апреле.

США, в свою очередь, послали в Россию партию аппаратов собственного производства в мае.

Как отмечали в Кремле, говоря о поставке аппаратов, эта помощь была направлена в критический для США момент.