Правительство Израиля утвердило поэтапный план выхода из карантина
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«Переход от этапа к этапу смягчения ограничений будет определяться данными по заболеваемости, а не конкретными датами», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Согласно плану израильского правительства, между каждым новым этапом должно проходить не менее 14 дней.
В то же время допустимо сократить число этапов с девяти до пяти.
«Перед переходом к следующему этапу будет проводиться оперативное совещание, на котором текущая ситуация будет проверяться на соответствие установленным в программе показателям», — добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Израиле решили начать с 18 октября первый этап смягчения карантина.