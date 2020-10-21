Правительство Израиля утвердило поэтапный план выхода из карантина

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Правительство Израиля утвердило поэтапный план выхода страны из карантина, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Правительство Израиля утвердило поэтапный план выхода из карантина
  • © REUTERS/Amir Cohen

«Переход от этапа к этапу смягчения ограничений будет определяться данными по заболеваемости, а не конкретными датами», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Согласно плану израильского правительства, между каждым новым этапом должно проходить не менее 14 дней.

В то же время допустимо сократить число этапов с девяти до пяти.

«Перед переходом к следующему этапу будет проводиться оперативное совещание, на котором текущая ситуация будет проверяться на соответствие установленным в программе показателям», — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Израиле решили начать с 18 октября первый этап смягчения карантина.

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