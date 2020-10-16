В Израиле решили смягчить карантин с 18 октября

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Израильская правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса приняла решение начать с 18 октября первый этап смягчения карантина, введённого из-за COVID-19.
В Израиле решили смягчить карантин с 18 октября
  • © REUTERS/Amir Cohen

Как указывает ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства страны Биньямина Нетаньяху.

«Правительственная комиссия сегодня в принципе одобрила предложение Министерства здравоохранения начать первую фазу смягчения карантина начиная с воскресенья, 18 октября, в случае если не изменится тенденция сокращения показателей заболеваемости», — указывается в заявлении.

Уточняется, что данное решение будет пересмотрено, если рост числа заболевших возобновится. 

Ранее сообщалось, что в Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 300 тыс.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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