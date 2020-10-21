Вице-президент Турции охарактеризовал отношения с Россией

Россия является одной из стран, с которой Турции удалось построить наиболее здоровые отношения. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk.

«Россия, пожалуй, является одной из стран, с которой нам удалось установить здоровый диалог на фоне происходящего хаоса, хотя есть много тем, по которым мы не можем договориться», — цитирует ТАСС вице-президента.

По его словам, у Турции и России «могут быть проблемы», но также могут быть и сферы, в которых страны могут работать вместе.

«Если в этом отношении что-то изменится, то Турция об этом искренне объявит», — добавил он.

Кроме того, он отметил, что Россия пыталась найти решение ситуации в Нагорном Карабахе и провести переговоры с руководителями двух стран, но «этого не удалось сделать».

«То, что за столом не присутствовала Турция, стало большим упущением. (Президент Азербайджана Ильхам. — RT) Алиев заявил, что решения не может быть без Турции», — сказал Октай.

14 октября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.