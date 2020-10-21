Глава МВД Франции намерен посетить Россию

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен намерен приехать в Россию в конце текущей недели, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Колокольцевым.
Глава МВД Франции намерен посетить Россию
  • Reuters
  • © Ludovic Marin

«Сегодня я предложил посетить на этих выходных Россию, чтобы провести переговоры с моим коллегой», — сказал французский министр в эфире BFM TV.

Он выразил надежду, что у него будет возможность отправиться в Россию в воскресенье или в понедельник.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в пригороде Парижа.

16 октября около французской столицы молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией.

Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.

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