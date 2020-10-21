Глава МВД Франции намерен посетить Россию
- Reuters
- © Ludovic Marin
«Сегодня я предложил посетить на этих выходных Россию, чтобы провести переговоры с моим коллегой», — сказал французский министр в эфире BFM TV.
Он выразил надежду, что у него будет возможность отправиться в Россию в воскресенье или в понедельник.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим в пригороде Парижа.
16 октября около французской столицы молодой человек обезглавил учителя, злоумышленник был застрелен полицией.
Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.