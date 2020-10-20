Во Франции отметили рост числа умерших от вызванных COVID-19 осложнений
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«Таким образом, согласно данным мониторинга, во Франции в последние дни отмечается резкое увеличение числа умерших из-за COVID-19», — цитирует ведомство ТАСС.
Всего с начала пандемии во Франции умерли 33 885 человек, у которых выявили COVID-19. Почти 23 тыс. из них скончались в больницах.
В последние семь дней в больницы были доставлены 8754 человека, из них 1493 попали в реанимацию. С марта во Франции зарегистрировано 930 745 случаев инфицирования, уточнили там.
Ранее супруга президента Франции Брижит Макрон на неделю отправилась в самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус.