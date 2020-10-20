Во Франции отметили рост числа умерших от вызванных COVID-19 осложнений

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Во Франции отметили рост числа умерших от осложнений, которые вызваны коронавирусом. Согласно данным Агентства по здравоохранению, за сутки скончались 163 человека, тогда как днём ранее было на 17 человек меньше.
Во Франции отметили рост числа умерших от вызванных COVID-19 осложнений
  • © REUTERS/Pascal Rossignol

«Таким образом, согласно данным мониторинга, во Франции в последние дни отмечается резкое увеличение числа умерших из-за COVID-19», — цитирует ведомство ТАСС.

Всего с начала пандемии во Франции умерли 33 885 человек, у которых выявили COVID-19. Почти 23 тыс. из них скончались в больницах.

В последние семь дней в больницы были доставлены 8754 человека, из них 1493 попали в реанимацию. С марта во Франции зарегистрировано 930 745 случаев инфицирования, уточнили там.

Ранее супруга президента Франции Брижит Макрон на неделю отправилась в самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

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