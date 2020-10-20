Глава Пентагона призвал к агрессивной конкуренции с Россией в мире

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США вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях мира и «быть готовы к худшему», если «сдерживание не сработает». Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Глава Пентагона призвал к агрессивной конкуренции с Россией в мире
  • Reuters

«Раз это соревнование мировых держав, то это имеет глобальный характер. Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему», — сказал глава Пентагона в Атлантическом совете, его цитирует РИА Новости.

Как отметил Эспер, никто не ожидал, что после развала Советского Союза придётся иметь дело с возрождающейся Россией.

В конце августа глава Пентагона заявил, что Соединённые Штаты намерены так распределять свои силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять Китаю и России в любой точке мира.

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