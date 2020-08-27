В США выразили намерение противостоять России и КНР в любой точке мира

Соединённые Штаты намерены так распределять свои силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять Китаю и России в любой точке мира, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Выступая в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи, Эспер отметил, что «Индо-Тихоокеанское командование находится в эпицентре соперничества больших держав».

«Китай и Россия присутствуют во всех концах мира. Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования (ВС США. — RT), так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе», — цитирует его ТАСС.

В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская администрация обуреваема желанием «сдерживать всех, кроме самой себя».

Так он прокомментировал слова Эспера о сдерживании «агрессивных действий» России и Китая.