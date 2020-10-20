Помпео оценил заявления о «причастности» россиян к киберпреступлениям

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал предъявление американским Минюстом обвинений шести россиянам в якобы причастности к хакерским атакам.
Помпео оценил заявления о «причастности» россиян к киберпреступлениям
  • © REUTERS/Yuri Gripas

«Эта кибердеятельность демонстрирует полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью. Россия, которая представляет себя лидером стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в мировом интернете», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Помпео также призвал все страны, которые хотят «видеть большую стабильность в киберпространстве», присоединиться к «привлечению обвиняемых к ответственности».

Ранее Минюст США обвинил шестерых российских граждан в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ для нападения на инфраструктуру других стран для «продвижения интересов России».

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