Помпео оценил заявления о «причастности» россиян к киберпреступлениям

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал предъявление американским Минюстом обвинений шести россиянам в якобы причастности к хакерским атакам.

«Эта кибердеятельность демонстрирует полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью. Россия, которая представляет себя лидером стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в мировом интернете», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Помпео также призвал все страны, которые хотят «видеть большую стабильность в киберпространстве», присоединиться к «привлечению обвиняемых к ответственности».

Ранее Минюст США обвинил шестерых российских граждан в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ для нападения на инфраструктуру других стран для «продвижения интересов России».