Британия обвинила ГРУ в кибератаках на Олимпиаде в Южной Корее

ГРУ причастно к хакерским атакам на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые проходили в 2018 году в Южной Корее, российское подразделение «пыталось замаскироваться» под хакеров из КНДР и Китая. Об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

«Сегодня Великобритания впервые подтверждает масштабы действий ГРУ на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Республике Корея», — говорится в опубликованном заявлении.

Как утверждается, «киберподразделение ГРУ» пыталось «замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров» во время церемонии открытия Игр 2018 года.

«Его действия были направлены против вещателей, горнолыжного курорта, официальных лиц и спонсоров Игр», — добавил министр.

По его словам, ГРУ использовало против IT-систем зимних Игр вредоносное программное обеспечение для удаления данных, а также атаковало устройства по всей Республике Корея, используя фильтр VPN.

Кроме того, как сообщается, «российская военная разведка» этим летом проводила «киберразведку против официальных лиц и организаций» на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио 2020 года перед тем, как игры были перенесены.

По заявлению МИД Британии, в числе целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры.

Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак.

По заявлению Вашингтона, они являются «действующими и бывшими сотрудниками ГРУ».

В обвинении говорится, что россияне причастны к кибератакам, связанным с Украиной, Грузией, выборами во Франции, а также Олимпийскими играми 2018 года в Южной Корее.

Россия неоднократно отвергала обвинения в кибершпионаже.