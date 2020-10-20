Болтон рассказал о мнении Трампа о Макроне

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что американский лидер Дональд Трамп невысокого мнения о президенте Франции Эммануэле Макроне.

«Он (Трамп) невысокого мнения о нём (Макроне). Макрон пытался льстить Трампу. Это стратегия, которая часто срабатывала, но я не думаю, что Трамп позволил Макрону себя впечатлить», — приводит РИА Новости его слова в интервью радиостанции RTL.

Болтон также отметил, что Трамп испытывает сложности в отношениях не только с Макроном, но и с главами других государств.

Ранее американский президент раскритиковал Болтона за его слова о письмах северокорейского лидера Ким Чен Ына.