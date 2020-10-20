Болтон рассказал о мнении Трампа о Макроне
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«Он (Трамп) невысокого мнения о нём (Макроне). Макрон пытался льстить Трампу. Это стратегия, которая часто срабатывала, но я не думаю, что Трамп позволил Макрону себя впечатлить», — приводит РИА Новости его слова в интервью радиостанции RTL.
Болтон также отметил, что Трамп испытывает сложности в отношениях не только с Макроном, но и с главами других государств.
Ранее американский президент раскритиковал Болтона за его слова о письмах северокорейского лидера Ким Чен Ына.