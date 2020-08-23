СМИ: Сестра Трампа называла его лжецом

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри, занимавшая должность федерального судьи, называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, которому нельзя доверять.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая издала книгу.

«Его чёртовы твиты и враньё, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и враньё. Чёрт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», — говорила в 2018 году сестра Трампа в связи с проводимой властями политикой разделения семей на границе с Мексикой.

Говоря о докладах различных ведомств, которые попадают на стол к президенту, она отметила, что «Трамп вообще ничего не читает».

Также сестра называла его человеком без принципов и фальшивым.

Ранее Трамп рассказал, что «использовал» своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, потому что присутствие чиновника помогало ему выигрывать переговоры.