В США сотрудники спецслужб несколько часов допрашивали журналиста RT

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Американские спецслужбы в течение нескольких часов допрашивали в аэропорту Нью-Йорка журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook.
В США сотрудники спецслужб несколько часов допрашивали журналиста RT
  • Facebook
  • © Konstantin Rozhkov

«15 октября в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами был подвергнут многочасовому допросу журналист канала RT Константин Рожков. Россиянин прилетел в США снимать документальный фильм об Америке накануне президентских выборов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что от Рожкова потребовали открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям, после этого — дать объяснения выложенной в открытом доступе информации, в том числе о сделанной россиянином прививке «Спутник V».

«Данный инцидент рассматривается как грубая попытка американских властей оказать давление на представителя прессы», — добавили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что потребуют от Госдепа соответствующих объяснений.

В августе корреспондент RT Константин Придыбайло был задержан в Минске.

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