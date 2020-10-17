В США приветствуют решение ЕС о санкциях из-за инцидента с Навальным
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«США приветствуют решение ЕС о введении санкций в отношении российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального», — написала Ортэгус в Twitter.
Она подчеркнула, что виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности.
Ранее ЕС ввёл санкции в связи с инцидентом с Навальным, под которые подпали в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.